"Ми хочемо більшого": Луческу виступив на пресконференції перед стартом "Динамо" в Лізі чемпіонів

Керманич "біло-синіх" чекає від команди кроку вперед.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу відвідав пресконференцію перед матчем 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з лісабонською "Бенфікою".

"Сподіваємося на допомогу вболівальників, чекаємо їх на стадіоні. Майже всі гравці "Бенфіки" мають великий міжнародний досвід. Тут і Вертонген, і Отаменді, і Жоау Маріо, і Сеферович. Але наші молоді гравці сповнені ентузіазму і хочуть себе показати.

Якщо минулий сезон був першим після паузи в Лізі чемпіонів, то зараз ми хочемо більшого. Ми повинні хотіти зробити крок вперед. Думаю, буде цікаво, але потрібна допомога уболівальників", - цитує Луческу Sport.ua.

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Також керманич киян відповів на запитання про можливий вихід на поле "Олімпійського" колишнього гравця "Динамо" Романа Яремчука, який приєднався до "Бенфіки" минулого літа.

"Там не тільки Яремчук в атаці. Є і Рамос, і Нуньєс, і Сеферович. Я не знаю, хто буде з них грати. І це не так важливо. Не знаю, чи поставить він Романа грати проти колишньої команди.

Загалом, у "Бенфіки" хороший період, вони лідирують у чемпіонаті Португалії. У них класний тренер, який більше 20 років працює на високому рівні. Я проти нього, здається, не грав, але добре знаю його стиль. Ми спілкувалися з Жорже Жезушем на зустрічах в УЄФА. Нас чекає складний матч проти складного суперника", - зазначив румунський фахівець.

Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться 14 вересня. Початок поєдинку - о 22:00.

В іншому матчі стартового туру групи E "Барселона" на "Камп Ноу" прийматиме "Баварію". Матч розпочнеться 14 вересня о 22:00.

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