"Ми на своїй землі і правда – за нами": Ярмоленко емоційно висловився про агресію Росії

"Ми на своїй землі і правда – за нами": Ярмоленко емоційно висловився про агресію Росії

Футболіст закликає до єднання перед обличчям небезпеки.

Вінгер англійського "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко висловив підтримку українському народу на тлі загострення російської агресії щодо України.

Про це футболіст написав в Іnstagram.

"Закликаю кожного українця об'єднатись, показати свою віданність країні, підтримати нашу армію. Наша сила – свобода, право вибору, повага та людські цінності. Наш вибір – європейська Україна. Ми – сильна нація, ми на своїй землі і правда – за нами!", - зазначив Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що підтримали Україну на тлі агресії РФ захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, титулована українська шаблістка Ольга Харлан та колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

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