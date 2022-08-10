"Ми не будемо сумувати за вами": відомий український скелетоніст звернувся до гімнасток із РФ, які святкували окупацію Криму

Лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич звернувся до двох російських гімнасток.

Так 23-річний спортсмен прокоментував їхнє рішення щодо завершення кар'єри в разі їхнього недопуску до Олімпійських ігор-2024. Окрім того, Гераскевич поділився думкою щодо російських спортсменів загалом.

Про це скелетоніст написав на своїй сторніці в Twitter.

"Російські гімнастки Аріна та Діна Аверіни поділилися планами щодо завершення кар’єри. Вони підуть зі спорту, якщо стане відомо, що російська збірна не зможе виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Чому не кажуть, що російські війська мають залишити територію України?

Я знаю відповідь. Російські спортсмени – інструмент пропаганди. Замість того, щоб закликати росію припинити війну, вони намагаються зробити себе жертвами і переконати в цьому всіх навколо.

До речі, Аверіни на стадіоні "Лужники" святкували окупацію Криму. Таким людям не місце на міжнародній спортивній арені. Залишити спорт – чудове рішення. До побачення, ми не будемо сумувати за вами", - сказав Гераскевич.

Раніше Гераскевич висловив думку, що росіяни - дикуни, які повинні бути ізольовані.

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