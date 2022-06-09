"Ми не можемо забувати про звірства, які тривають в Україні": "Евертон" Миколенка запропонував "Динамо" провести благодійний матч

"Ми не можемо забувати про звірства, які тривають в Україні": "Евертон" Миколенка запропонував "Динамо" провести благодійний матч

Англійський "Евертон", за який виступає українець Віталій Миколенко, звернувся з офіційною пропозицією до київського "Динамо" щодо організації товариського поєдинку.

Так, "іриски" (прізвисько "Евертона", прим.) виступили з ініціативою зіграти благодійний матч на своєму стадіоні.

Про це офіційному сайту "Евертона" повідомив президент клубу Фархад Моширі.

"Ми не можемо забути про звірства, які щодня відбуваються в Україні. Реакція вболівальників, футболістів, керівництва "Евертона" та їхня підтримка Віталія Миколенка, його країни та людей, які страждають від цього нелюдського нападу, були щирими та справді дивовижними.

Наш клуб уже зробив важливий внесок, і я можу підтвердити, що ми запропонували київському "Динамо" провести товариський матч на "Гудісон Парк", щоб зібрати додаткові кошти на підтримку українців. Подробиці будуть найближчим часом", - сказав Моширі.

Зазначимо, що "Евертон" завершив сезон в АПЛ на 16-й позиції. Що стосується Миколенка, то він взяв участь у 16 матчах за клуб у всіх турнірах, де зумів відзначитися одним забитим голом.

Що стосується "Динамо", то він, як і інші українські клуби, не зміг завершити сезон Чемпіонату України через повномасштабне вторгнення Росії в лютому та натомість у квітні й травні провело низку товариських благодійних матчів задля підтримки Україні. Серед суперників були "Легія", "Галатасарай", ЧФР "Клуж", "Боруссія" Дортмунд, "Динамо" Загреб, "Базель", "Флора".

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