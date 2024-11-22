"Ми не вирішуємо питання з ТЦК": "Решетилівка" засудила втечу волейболістів після матчу єврокубка

У клубі наголосили, що усі перебувають у рівних умовах через війну та мобілізацію.

Директор волейбольного клубу "Решетилівка" Сергій Котьман прокоментував вчинок кількох гравців команди, які не повернулися до України після матчу Кубка виклику в Бельгії.

У клубі засудили дії гравців та наголосили, що не займаються вирішенням питань з ТЦК, оскільки всі перебувають у рівних умовах через війну та мобілізацію і жоден статус чи професія не звільняють від обов'язку перед своєю державою.

"Офіційний коментар ВК "Решетилівка" щодо гравців, які самовільно залишили клуб та не повернулися до України.

Після матчів 1/16 Кубка виклику, які відбувалися в Бельгії, двоє наших гравців залишили розташування клубу та не повернулися з командою до України. Цю інформацію вже поширили низка всеукраїнських ЗМІ.

ВК "Решетилівка" офіційно повідомляє, що це було особистим рішенням цих гравців, яке категорично не підтримує і не поділяє клуб, усі спортсмени та менеджмент.

"Наш клуб діє в межах законодавства. Питання військового обліку, перетину кордону та спортивної дисципліни представників команди – на особливому контролі. Те, що Дмитро Шаврак та Андрій Оробко самовільно покинули спортивний табір і відмовилися повертатися до України, тому що вони злякалися – це їхнє рішення, за яке вони, переконаний, повинні понести відповідальність. Оробко сказав, що йому у нас холодно. Так холодно всій країні, обстріли тому причина – війна триває, нагадаю. Також зазначу, що ми не вирішуємо питання з ТЦК, усі в рівних умовах.

ВК "Решетилівка" має з хлопцями чинні довгострокові контракти. Тому якщо вони захочуть з порушенням угоди представляти якийсь європейський клуб, ми з Федерацією волейболу будемо розв'язувати це питання в правовому полі.

Ми рішуче засуджуємо дії цих спортсменів, жоден статус чи професія не звільняють від відповідальності перед своєю державою. Уся команда зараз продовжує тренування на домашній арені, ми й надалі будемо представляти Полтавщину в Суперлізі", – йдеться у заяві Котьмана на офіційній сторінці клубу в Facebook.

Нагадаємо, щонайменше двоє гравців "Решетилівки" не повернулися до України після матчу Кубка виклику проти "Менена", який відбувся у Бельгії. У Європі вирішили залишитися Андрій Оробко та Дмитро Шаврак.

За інформацією Sport.ua, ще одним втікачем виявився Руслан Осипенко, а Миколу Куранова затримав ТЦК на кордоні.

Раніше повідомлялося, що у Федерації волейболу України прокоментували неповернення гравців "Решетилівки" з-за кордону.

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