"Ми не збиралися йти зі збірної України": Шевченко приголомшив несподіваною заявою

Екскерманич "синьо-жовтих" розповів про свій відхід з національної команди.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко зібрав спеціальну прес-конференцію, на якій прокоментував свій відхід з національної команди.

За словами Шевченка, він готовий був продовжити працювати зі збірною, але не отримав пропозицій щодо подовження контракту, який закінчився.

"Ми провели в збірній прекрасні п'ять років і отримали величезне задоволення. У нас вийшло стати одним цілим. Думаю, що у всіх є багато питань і головне з них - чому я і моя команда не продовжили роботу з національною командою. Після Євро-2020 ми вирішили продовжити контракт зі збірною. По приїзду до Києва я зустрівся з президентом УАФ Андрієм Павелком, де я йому повідомив про це рішення. Він відповів, що не готовий обговорювати цей момент, і я полетів у відпустку. Потім ми зустрілися на фіналі Євро-2020, але жодної розмови про пролонгацію контракту не було.

30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. У жодному разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився. Чому ми зібрали саме сьогодні пресконференцію? Тому що я чекав, коли мої помічники звільняться і ми всі зможемо приїхати сюди. Ми приходили разом, працювали разом, і я вважав за правильне, що вони теж повинні брати участь в цій пресконференції. Ми не збиралися йти зі збірної. Ми сказали, що хочемо пролонгувати контракт", - цитує Шевченка Tribuna.com.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Нагадаємо, після відходу Шевченка виконувачем обов'язків головного тренера збірної України був призначений Олександр Петраков. У дебютній грі під його керівництвом "синьо-жовті" не змогли обіграти Казахстан (2:2). 4 вересня Україна в Києві проведе наступний матч відбору на ЧС-2022 проти Франції.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання