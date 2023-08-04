"Ми нікому нічого не винні": тренер "Ворскли" відреагував на виліт команди з Ліги конференцій

Головний тренер "Ворскли" Віктор Скрипник прокоментував поразку від грузинської "Діли" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Полтавська команда у Грузії зазнала поразки з рахунком 3:1 та вилетіла з єврокубків. Грузинський клуб пройшов далі за сумою двох зустрічей (4:3).

"По-перше, я хочу подякувати тим уболівальникам, які за нас вболівали. Також хочу привітати команду суперника з виходом до наступної стадії. Рахунок відповідає грі… Ті очікування, від "Ворскли" – ми живемо в реаліях і знаємо, як нам важко. Ми ніколи не відрізнялися тим, що граємо яскраво. Ми граємо так, як можемо. Терпимо, але завжди є людський фактор. Якась індивідуальна помилка призводить до голу, і це дуже прикро. Проте я хочу подякувати своїй команді за те, що вона билася, хотіла.

Суперник справедливо нас переміг. Так що комплімент команді господарів. Для нас це може бути хороший урок. Не треба нам в докір говорити, що ми винні... Ми нікому нічого не винні. Ми грали для "Ворскли", для себе, для наших уболівальників. Нам шкода, що ми програли, бажаю удачі команді суперників. У нас кожна гра на виїзді. "Діла" – домашня команда, трибуни підганяють. Була невпевненість припуститися вирішальної помилки. Якщо ти боїшся помилитися – ти завжди помилишся. У будь-якій країні є свої хороші команди з поставленою грою. Тої майстерності, яку ми показали, виявилось недостатньо", – сказав Скрипник на пресконференції після матчу.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" зіграв унічию проти грецького "Панатінаїкоса" (2:2) в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей (3:5) дніпровський клуб вилетів з Ліги чемпіонів і тепер зіграє в 3-му раунді відбору Ліги Європи з чеською "Славією".

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