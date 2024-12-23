"Ми облажалися?": Чісора дотепно відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі – українцю не сподобалося

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора дотепно відреагував на перемогу володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

Колишній суперник Усика на своїй сторінці в Instagram опублікував зображення, де українець в образі "Хітмена" з пістолем і валізою стоїть над британськими боксерами, яких він перемагав: Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі, Даніелем Дюбуа, Тоні Белью і самим Чісорою.

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"Що я можу сказати, ми облажалися?" – підписав світлину Чісора.

Дерек Чісора відреагував на перемогу Усика над Ф'юрі / Фото: instagram.com/derekwarchisora

Журналісти показали Усикові цю фотографію та попросили прокоментувати її. Олександр відповів, що вона йому не до вподоби, оскільки деякі з переможених ним суперників є його друзями.

"Мені не подобається ця картинка. Чому? Тому що Тоні Белью – мій найкращий друг, Дерек теж, Ентоні, можливо, теж, Дюбуа – ні, Ф'юрі – можливо. Але я маю хороший вигляд. Це погана картинка для мене", – сказав Усик.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

В ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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