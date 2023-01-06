"Ми піднімемо над головою прапор перемоги": Усик потужно привітав українців з Різдвом (відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик привітав українців (які святкують за юліанським календарем) із прийдешнім Різдвом Христовим.

Відеозвернення український боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Передусім спортсмен згадав про українських військових, які на фронті захищають нашу країну від російських окупантів.

Олександр наголосив, що Україна є і завжди буде незалежною. Він висловив впевненість, що український народ переможе рашистів, а "Русь була, є та буде Київською".

"Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим! Хлопців та дівчат, які зараз на передовій боронять нашу країну від ворога! Янгола-охоронця вам. Ви зараз стали нашими янголами-охоронцями. І всіх людей, які допомагають йти до перемоги. Всім тим, хто віддав своє життя за свободу України – царство небесне.

Дорогі друзі, ми пройдемо всі ті випробування, які у нас є, і ми обов'язково піднімемо над нашою головою прапор перемоги. Ми обов'язково почуємо слова від цього світу – "Україна незалежна". Вона є незалежною, вона буде незалежною. Русь була, є і буде Київською! І хто б що не казав, нібито немає жодного українського народу, – весь світ побачив, наскільки він єдиний.

"Друзі, з Різдвом! Слава богу за все! І слава Україні! Разом до перемоги. Зі Святом нас!", – сказав Усик.

Нагадаємо, раніше Усик у футболці з написом "ЗСУ" привітав українців з Новим роком. Боксер натякнув, що чекає того моменту, коли Збройні сили України зможуть повернути контроль над Кримом, який тимчасово окупований Росією.

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