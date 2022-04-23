"Ми поховали 40 мільйонів гривень": президент "Десни" - про наслідки ракетно-бомбових ударів

"Ми поховали 40 мільйонів гривень": президент "Десни" - про наслідки ракетно-бомбових ударів

Президент чернігівської "Десни" Володимир Левін розповів про зруйновану клубну інфраструктуру внаслідок обстрілів російськими окупантами.

Функціонер зазначив, що сподівається на допомогу Міністерства молоді та спорту.

"Діти допомагали розбирати завали, і тому їм дозволили пограти у футбол. Через кілька днів після дитячого матчу на стадіоні виявили 500-кілограмову авіаційну бомбу, що не розірвалася.

Щодо решти клубної інфраструктури. Наш двоповерховий готель, в якому знаходилися медичні кабінети, тренажерний зал, басейн, сауна, комфортабельні номери тощо, теж зруйнований. Розбомбили.

Клубну інфраструктуру знищено повністю, тому говорити про якісь плани до закінчення війни вкрай важко. Розраховуємо, що Міністерство спорту підстрахує нас зі стадіоном, що перебуває на балансі у держави.



Скільки "Десна" вклала у стадіон імені Гагаріна? Не менше 22 мільйонів гривень за курсу долара по вісім. Якщо брати медичні кабінети тощо, це близько 40 мільйонів. Ми поховали гроші", – сказав Левін у інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що Чемпіон України в складі "Азовмаша" Петро Подтикан, який останнім часом працював дитячим тренером, розповів, як йому вдалося врятуватися з блокадного Маріуполя.

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