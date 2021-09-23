"Ми робимо історію": Усик виступив на пресконференції із Джошуа українською (відео)

"Ми робимо історію": Усик виступив на пресконференції із Джошуа українською (відео)

Кримчанин здивував співвітчизників.

Український боксер Олександр Усик на спільній пресконференції з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа перед майбутнім боєм з ним відповідав на запитання журналістів рідною мовою своєї країни.

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Так, кримчанин з невеликими затримками, окільки з дитинства розмовляє російською, але досить впевнено сказав, що всі бої залишають свій слід в історії.

За його словами, він з Ентоні теж робить історію, яку в майбутньому вивчатимуть.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик шокував обраним костюмом для спільної пресконференції із Джошуа.

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