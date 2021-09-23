"Ми робимо історію": Усик виступив на пресконференції із Джошуа українською (відео)

Кримчанин здивував співвітчизників.
Український боксер Олександр Усик на спільній пресконференції з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа перед майбутнім боєм з ним відповідав на запитання журналістів рідною мовою своєї країни.
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Так, кримчанин з невеликими затримками, окільки з дитинства розмовляє російською, але досить впевнено сказав, що всі бої залишають свій слід в історії.
За його словами, він з Ентоні теж робить історію, яку в майбутньому вивчатимуть.
️ "Every fight makes history, this will make another step" — @usykaa #JoshuaUsyk pic.twitter.com/8nMsDchzD1— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик шокував обраним костюмом для спільної пресконференції із Джошуа.
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