"Ми шоковані таким рівнем насильства": Долгополов - про звірства російських окупантів в Україні

Український тенісист Олександр Долгополов поділився своєю думкою про причини, чому російські загарбники масово скоюють жорстокі злочини на українських землях.

Колишня перша ракетка України заявив, що він та його співвітчизники шоковані ненавистю, яку несе "руский мір" на українські території.

"На жаль, ніхто по-справжньому не розуміє причин такої екстремальної ненависті Путіна та Росії до України. Навіть ми, українці, просто не знаємо відповіді. Хоча, це справді відповідає дійсності, я повторю те, про що ви кажете, про кількість звірств та насильства, які відбуваються в Україні щодня. Наскільки я розумію, у більшості місць, що звільняються від росіян, спостерігається сценарій на кшталт Бучі та Бородянки.

Чому так? Моя думка, що це пов'язано зі складним поєднанням різних факторів. Ці фактори варіюються від неможливості Путіна оголосити про близьку перемогу в Україні, величезну кількість убитих російських солдатів, культуру жорстокості та непокори, що існує в російській армії, та ненависть, що виходить від кремлівської пропагандистської машини.

Повірте, ми, українці, теж шоковані таким рівнем насильства. Навіть під час війни теж є правила, але всі ці правила порушені тут Росією в космічних масштабах. Це не просто випадкові дрібні злочини, вчинені російською армією, це вбивства, зґвалтування та геноцид", - сказав Долгополов в інтерв'ю Українській правді.

Крім того, Долгополов підтримав рішення Wimbledon залишити чинним відсторонення російських та білоруських тенісистів від цьогорічного турніру.

"Я повністю підтримую цю заборону. Російські гравці не дистанціювалися від свого уряду, незважаючи на те, що мають величезний суспільний вплив. Їхнє відсторонення виправдовує те, що більшість із них підтримують Путіна, як і близько 70-80% населення Росії. Це було б проявом психологічного насильства над українцями, якби їм довелося змагатися з іншими гравцями, які можуть підтримувати вбивства та руйнування їхніх родин.

На жаль, Асоціація тенісистів-професіоналів, здається, не проти того факту, що українці страждають через війну. Зрештою, вони вирішили захистити російських і білоруських гравців, які не висловилися проти варварських дій своїх країн. Якщо тенісний світ вирішить, щоб його руки були в крові, то нехай і буде", - заявив Долгополов.

Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Міжнародні тенісні організації - ATP, WTA і ITF - через недопуск до турніру гравців з Росії та Білорусі позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок.

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