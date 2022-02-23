"Ми сильні і подолаємо все разом": титулована українська шаблістка Харлан висловилася про агресію Росії

"Ми сильні і подолаємо все разом": титулована українська шаблістка Харлан висловилася про агресію Росії

Чотириразова олімпійська медалістка підтримала Україну на тлі вторгнення військ РФ.

Одна з найкращих фехтувальниць світу Ольга Харлан не залишилася осторонь загострення російської агресії щодо України та визнання президентом Росії Володимиром Путіним "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

31-річна українська спортсменка родом з Миколаєва опублікувала патріотичний пост у себе в соцмережах.

"Україна - це мій дім, Україна - це моя батьківщина! Я хочу миру та світлого неба над головою моєї родини та всього українського народу! Ми сильні і ми подолаємо все разом!" - написала шаблістка, додавши своє фото під час виконання українського гімну.

Харлан супроводила свою публікацію хештегами: "Ні війні в Україні", "Моліться за Україну" і "Залишайтеся з Україною". У коментарях підписники з усього світу відгукнулися на пост і залишили слова підтримки на адресу України.

Харлан - шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи. Всього на її рахунку 34 медалі на світових і континентальних першостях.

Також Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона піднімалася на п'єдестал пошани Пекіна-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") і Ріо-де-Жанейро 2016 ("бронза" і "срібло").

Раніше захисник збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко підтримав Україну на тлі агресії РФ.

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