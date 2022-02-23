"Ми своє не віддамо": Зінченко емоційно підтримав Україну на тлі агресії РФ

"Ми своє не віддамо": Зінченко емоційно підтримав Україну на тлі агресії РФ

Футболіст наголосив, що кордони України мають бути непорушними.

Захисник збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не залишився осторонь останніх подій в нашій державі і висловив підтримку Україні.

Про це футболіст написав в Іnstagram.

Спортсмен опублікував карту України, складену з фотографій різних міст нашої держави.

Зінченко наголосив, що кордони України мають бути непорушними.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку. На фото — моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", — зазначив Зінченко.

Раніше український захисник болгарського "Лудогорця" Ігор Пластун відреагував на агресію РФ.

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