"Ми - у грі, шанси ще є": Петраков прокоментував нічию збірної України з найсильнішою командою планети

"Синьо-жовті" змогли вистояти в поєдинку з чинними чемпіонами світу.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував нічию в матчі 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 з національною командою Франції. Зустріч у Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з результатом 1:1.

"Хочу подякувати хлопцям за гру і за нічию. Шанси ще є, ми - у грі. Після Казахстану було зібрання, ми поговорили. Я сказав Караваєву окремо, поговорив з ним, щоб не переживав. Ти стільки за збірну відіграв... І не тільки Караваєв був... Там дали подати, Забарний дав зіграти головою, так що не тільки Саша...

Як налаштовував хлопців? Все спонтанно. А то, пам'ятаю, коли грав ще, то тренер, буває, приносить папірець і читає якісь гасла. Це у мене відклалося в голові. Я завжди від душі говорю. Хлопці мене прийняли, хоча я чесно скажу, що дуже сильно переживав. Досвідчені хлопці, але вони мені відверто допомогли. Той же Ярмоленко або Пятов. Дуже допомогли, всі мене прийняли.

І хочу подякувати Андрію Шевченку і його штабу за все, що вони зробили за цей час. Вони дуже допомогли і мені, і хлопцям. Від хорошого відходити не потрібно. Звичайно, раніше хлопці за такою схемою майже не грали.

Ситуація у групі? Обіцяти нічого не буду. Але вийти на ЧС - це моя мрія. Просто так у відборі брати участь мені не цікаво. Мені на ЧС хочеться. Я хлопцям кажу - на Чемпіонаті світу класно. Прямо жити хочеться, коли ти туди потрапив", - цитує Петракова Sport.ua.

1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконуючого обов'язки головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

на посаді виконуючого обов'язки головного тренера "синьо-жовтих" драматично (2:2). Після п'яти матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 5 очок. "Синьо-жовті" посідають третє місце у групі D. Французи лідирують із 9 балами.

Переможці груп безпосередньо вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, і дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі путівку на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Наступний матч у відборі ЧС-2022 збірна України зіграє 9 жовтня в гостях із Фінляндією. Французи вдома приймуть тих же скандинавів 7 вересня.

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