"Ми відкриті до цього": у команді Вайлдера схвально висловилися про можливий бій з Усиком

Шеллі Фінкель, менеджер американського боксера Деонтея Вайлдера, прокоментував можливість проведення поєдинку між його клієнтом та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком.

Менеджер "Бронзового бомбардувальника" заявив, що Вайлдер готовий зустрітися з Усиком у ринзі. Водночас, якщо не вийде домовитися про бій з українцем, американець має ще декілька потенційних суперників.

"Днями ми отримали повідомлення, що Усик поб'ється з Вайлдером, якщо Джошуа проведе поєдинок з Ф'юрі. Так, ми відкриті до цього, зовсім не проти.

А якщо не домовимося - є Руїс та ще кілька варіантів. Але вважаю, що поки Ф'юрі не битиметься з Джошуа, ми ще поговоримо з Гірном (промоутер Джошуа - прим.) після поєдинку Деонтея з Хеленіусом. Все може трапитись", - сказав Фінкель в інтерв'ю talkSPORT.

Раніше сам Вайлдер говорив про бажання вийти на ринг з українським чемпіоном. Своєю чергою, Усик заявив, що хоче побитися з Деонтеєм, якщо Тайсон Ф'юрі відмовиться від бою за "абсолюта" та проведе поєдинок з Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що в наступному бою Вайлдер 15 жовтня зустрінеться з фіном Робертом Хеленіусом. Перед цим "Бронзовий бомбардувальник" двічі поспіль програв Ф'юрі в поєдинках, де на кону стояв пояс WBC у надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 36-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та дві поразки.

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