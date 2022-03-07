Дмитро зізнався, що молиться за українські родини та пишається своєю батьківщиною.

Колишній захисник збірної України, донецького "Шахтаря" та "Барселони" Дмитро Чигринський, який нині представляє грецький "Іонікос", висловився про повномасштабне військове вторгнення Росії на українські землі.

"Загалом ситуація проста. Ми - вільна країна, яку атакують. Вони знищують наш світ, нашу націю. У ці дні на моїй батьківщині, в Україні, усі люди - мої брати, і коли я бачу, як хтось помирає щодня, то помирає щось у мене всередині. Я бачу, які вони єдині і як борються. Мені дуже важко про це говорити.

Всі в Україні у важкому становищі. Зараз я, як ніколи, пишаюся тим, що я українець. Вони єдині. Я щодня посилаю всі свої сили, свої думки тим, хто залишився там захищати свою країну, нашу землю. Я молюся богу за всі ці родини і пишаюся тим, що я українець. Коли я бачу своїх земляків, які захищають мою країну, вони дають мені сили продовжувати тут. Для мене всі українці - герої.

Це зовсім нелегко, але, як я вже казав, мої батьки та земляки в Україні дають мені сили продовжувати боротьбу тут. Хто стоїть за свободу, мир, той мій брат. Мені дають сили й ті, хто прагне зупинити війну", - сказав Чигринський в інтерв'ю sport24.gr.

Раніше повідомлялося, що тренер українського футбольного клубу зі зброєю захищає країну від російських загарбників.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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