"Ми - вільний народ, а росіяни - загнані люди": воротар "Динамо" висміяв спортсменів країни-агресорки

Георгій Бущан пишається тим, що є українцем.

Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан поділився думкою про російських спортсменів, яких вигнали майже з усіх міжнародних змагань після вторгнення окупаційних військ РФ на українські землі.

"За бугром" скаржаться, які вони нещасні, їх виключили з міжнародних змагань. Зрозумійте, ми через вас втратили все! Ви сидите зараз вдома та проводите свої "паперові" чемпіонати. А ми перебуваємо в умовах війни - хтось у відносно нормальних умовах, а хтось - просто в жахливих.

І ми не можемо працювати, не можемо приносити народу України радість спортивних перемог. Коли вібувався чемпіонат Європи з футболу, площі в українських містах були переповнені людьми. Своєю грою там ми дарували людям щастя та радість. Сьогодні немає протистоянь між "Динамо", "Шахтарем", "Зорею", "Львовом" та "Чорноморцем". Сьогодні ми всі разом. Це стосується й інших видів спорту.

Немає сенсу розмовляти з російськими спортсменами. Я на сто відсотків знаю, що їм заборонено говорити на цю тему. Пишаюся тим, що я українець, адже можу сказати та зробити все, що я хочу. Ми - вільний народ. А росіяни - загнані люди. Вони не мають свободи слова, вони навіть не можуть мислити інакше. Це єдине, за що мені їх шкода. Не дай Боже комусь пережити те, що українці проживають зараз", - сказав 27-річний воротар "біло-синіх" в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Раніше повідомлялося, що Бущан разом з іншими футболістами збірної України створили фонд гуманітарної та військової допомоги. Також гравці "Динамо" придбали автомобіль для розвідувального батальйону ЗСУ.

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