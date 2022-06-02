"Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті": Зеленський подякував збірній України за важливу перемогу

"Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті": Зеленський подякував збірній України за важливу перемогу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України у півфіналі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Команда Олександра Петракова у важливому матчі здолала збірну Шотландії з рахунком 3:1 .

Глава держави подякував футболістам національної команди за дві години щастя.

"Є миті, коли не треба багато слів! Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці! Радість нашим військовим, усій нашій країні", - написав Зеленський в своєму Telegram-каналі.

Він також додав, що кожен продовжує боротися там, де він може це робити, задля перемоги України.

"Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за "Ще не вмерла України…", яку не заглушити. Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо. Бо українці!", - підкреслив він.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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