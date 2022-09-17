"Ми все ще не отримали контракт": команда Джошуа шукає іншого суперника замість Ф'юрі

Промоутер британського надважковаговика Ентоні Джошуа розповів, що команда досі не отримала контракт на поєдинок проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф’юрі.

Команда британського ексчемпіона Ентоні Джошуа підшукує інший варіант, якщо поєдинок з Тайсоном Ф'юрі не відбудеться.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Безумовно, ми працюємо над запасним варіантом на той випадок, якщо бій із Ф’юрі не відбудеться.

Ми все ще не отримали контракт. Мені сказали, що він прийде увечері. Але ми продовжимо працювати над датою 17 грудня, попри інформацію про 3 грудня. Просто на той випадок, якщо поєдинок із Ф’юрі не відбудеться.

Наш пріоритет зараз – організувати цей бій. Ми не можемо покладатися на Ф’юрі, але якщо це правда, ми влаштуємо поєдинок. Подивимося, що відбудеться найближчим часом", – сказав Гірн у коментарі iD Boxing.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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