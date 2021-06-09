"Ми всі - меломани": капітан збірної України відреагував на скандал з російськими співаками у плейлисті команди

Про неоднозначну ситуацію - з перших вуст.

Капітан збірної України Андрій Пятов прокоментував скандал із включенням пісень російських виконавців до плейлиста команди на Євро-2020.

"Насправді ми ще не подавали перелік композицій! Сьогодні ми з хлопцями складемо список. Ми всі - меломани, отже, виберемо те, що нам подобається", - цитує Пятова офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Після резонансної історії із включенням пісень російських виконавців до плейлиста "синьо-жовтих" список композицій команди було оновлено.

Пізніше стало відомо, що формуванням плейлиста української збірної займалися в УЄФА, використовуючи для цього дані з локальних чартів України.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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