“Ми всі - українці”: канадський клуб НХЛ розпочинатиме домашні матчі під звуки українського гімну

Домашню арену хокейного клубу також використовуватимуть для благодійних акцій, на яких збиратимуть кошти на підтримку України.
Команда Національної хокейної ліги (НХЛ) “Оттава Сенаторз” в останніх домашніх іграх сезону шикуватиметься на льодовому майданчику під звуки гімну України.
Про це заявив у середу, 2 березня, власник хокейного клубу Євген Мельник, який є канадцем українського походження.
Гімн української держави лунатиме на льодовій арені “Оттава Сенаторз” поряд із гімнами Канади та США, щоб продемонструвати підтримку “доблесних зусиль українського народу” у його спротиві російській агресії.
“Ми всі тепер українці”, – сказав Мельник, який є канадцем, але батьки якого походять з України.
У відкритому листі, опублікованому в Twitter, він написав, що неспровокований напад Росії, який призвів до економічного та соціального руйнування суверенної країни є “неприйнятним у цивілізованому світі”.
A letter from Eugene Melnyk, Owner of the Ottawa Senators.#StandWithUkraine pic.twitter.com/RO2Ehy9Y1o— Ottawa Senators (@Senators) March 2, 2022
“І хоча зображення з України демонструють мужність і стійкість, вони також є криком про допомогу”, - наголосив Євген Мельник.
У "Сенаторів" залишилося 13 ігор регулярного сезону. Наступний домашній матч команда проведе 10 березня.
Команда також зобов’язується допомогти зібрати гроші за допомогою лотереї і використовувати свою домашню арену на благодійні заходи, щоб допомогти зусиллям з надання гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, футболісти і вболівальники англійських клубів "Манчестер Сіті" та "Евертона" перед очною зустріччю 27-го туру АПЛ підтримали Україну у зв'язку з російським вторгненням.
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