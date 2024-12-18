"Ми всі віримо, що він не винен": тренер "Челсі" вперше прокоментував допінг-скандал з Мудриком

Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска вперше прокоментував інформацію, що український вінгер команди Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Керманич "синіх" на пресконференції напередодні матчу заключного 6-го туру основного раунду Ліги конференцій проти ірландського "Шемрок Роверс" підтримав 23-річного українця. За його словами, всі в команді довіряють Михайлу та вважають, що він не винен.

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"Тепер ситуація трохи прояснилася, клуб опублікував заяву. Тут нічого додати. Весь персонал підтримує Мішу і вірить йому. Коли таке трапляється, потрібно підтримувати гравця у всіх аспектах. Мудрик – гравець "Челсі", безумовно, він залишається частиною складу, тому я з ним на зв'язку.

У футболі це не вперше, таке траплялося й раніше. Вони чудово знають, що їм потрібно робити. Звичайно, ми всі дуже засмучені, але ми тут, щоб підтримати Мішу. Я розмовляв з ним кілька днів тому. Наразі він не може тренуватись. Ми чекаємо. Клуб готовий підтримати гравця.

Коли проводили тест? Чесно кажучи, я не знаю. Ми довіряємо Мудрику, ми його підтримуємо. Ми і він сам вже все сказали. У мене таке трапляється вперше. Такі речі трапляються не лише з молодими гравцями, а й досвідченими. Підтримати – це мій обов'язок, тому що ми від самого початку намагаємось налагодити досить тісні стосунки з гравцями. З Мішею все так само. Я тут, щоб допомагати йому з усім, що потрібно.

Ми всі віримо, що Мудрик не винен. Чи це кінець його кар'єри в "Челсі"? Ні, я не думаю. Я думаю, він повернеться, хоча ми не знаємо коли – це єдиний сумнів, який ми маємо на цей момент, але він обов'язково повернеться.

Щодо гри Мудрика, то, звісно, він дуже прогресував. Він почав розуміти, на якій позиції йому треба залишатися. Гадаю, в останніх двох-трьох іграх він дуже спрогресував. Талант, який ми бачимо на тренуваннях, точно такий же", – сказав Мареска.

Матч "Челсі" проти "Шемрок Роверс" відбудеться у четвер, 19 грудня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Здобувши п'ять перемог у п'яти матчах, лондонці з 15 очками очолюють загальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій, маючи різницю забитих і пропущених м'ячів 21:4.

Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину. За інформацією низки ЗМІ, це був мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Сам Мудрик у соцмережах уже підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" вже також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло категорично стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

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