"Ми явно з ними не друзі": українська бобслеїстка категорично відхрестилася від дружби з російськими спортсменами

"Ми явно з ними не друзі": українська бобслеїстка категорично відхрестилася від дружби з російськими спортсменами

Ця дівчина творить історію в українському спорті.

Українська бобслеїстка Лідія Гунько розповіла про дружбу з російськими спортсменами на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Слова 28-річної спортсменки наводить Reuters.

"Ми явно не друзі із російськими спортсменами. Ми повинні тренуватися і виступати з ними, але оскільки їхня країна хоче порушити цілісність нашої держави, ми не можемо легко йти з ними на контакт.



Намагаєшся дистанціюватися від цього під час змагань і тренувань. Але, звичайно, у реальному житті це не можна ігнорувати, бо від дій Росії постраждало багато друзів та знайомих", - зазначила Гунько.

Додамо, що Гунько вперше представлятиме Україну в жіночому бобслеї. Спортсменка виступить за "синьо-жовтих" в нові дисцпліні ОІ - монобобі. Олімпійську ліцензію Лідії забезпечила "бронза" на останньому кваліфікаційному етапі цієї програми.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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