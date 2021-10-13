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"Ми забили Боснії, а нам у відповідь забила Герцеговина": реакція соцмереж на чергову нічию збірної України у відборі до ЧС-2022

"Ми забили Боснії, а нам у відповідь забила Герцеговина": реакція соцмереж на чергову нічию збірної України у відборі до ЧС-2022

Associated Press

Цей результат поставив "синьо-жовтих" у скрутне становище.

Збірна України в рамках 8-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 не зуміла перемогти вдома Боснію та Герцеговину. Битва на "Арені Львів" завершилася з рахунком 1:1.

Після поєдинку вболівальники "синьо-жовтих" по-різному відреагували на цей результат. До вашої уваги коментарі деяких із них.

  • Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.
  • "Синьо-жовтим" залишилося зіграти останній матч у відбірковій групі на мундіаль - 16 листопада команда Петракова вже на виїзді зустрінеться з Боснією та Герцеговиною.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
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