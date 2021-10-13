"Ми забили Боснії, а нам у відповідь забила Герцеговина": реакція соцмереж на чергову нічию збірної України у відборі до ЧС-2022

"Ми забили Боснії, а нам у відповідь забила Герцеговина": реакція соцмереж на чергову нічию збірної України у відборі до ЧС-2022

Цей результат поставив "синьо-жовтих" у скрутне становище.

Збірна України в рамках 8-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 не зуміла перемогти вдома Боснію та Герцеговину. Битва на "Арені Львів" завершилася з рахунком 1:1 .

Після поєдинку вболівальники "синьо-жовтих" по-різному відреагували на цей результат. До вашої уваги коментарі деяких із них.

Эта ничья, равноценна проигрышу. У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 12, 2021

Біда-біда. П‘ять матчів з валідолом і шаленою тривогою навіть коли ведемо в рахунку. Шева закінчував погано. Зараз ще гірше. Я не впізнаю збірну України. — Олег Бабій (@Gullit_87) October 12, 2021

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

"Синьо-жовтим" залишилося зіграти останній матч у відбірковій групі на мундіаль - 16 листопада команда Петракова вже на виїзді зустрінеться з Боснією та Герцеговиною.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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