"Ми закликаємо до миру": Асоціація європейських клубів пожертвувала мільйон євро для України

Також організація допомагає молодим українським футболістам.
Асоціація європейських клубів (АЄК) пожертвувала мільйон євро українським клубам.
Про це повідомляє BBC.
Допомогу Україні, яка сміливо бореться з російською агресію, прокоментував очільник організації - президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.
"Ми живемо у непрості часи. Нас всіх засмутили ці насильницькі напади на українських людей, ми закликаємо до миру. Страждання, яке ми бачимо, нагадує нам про те, що є справді важливим.
З гордістю повідомляю, що АЄК надала один мільйон євро підтримки нашим членам для допомоги українському народу. Також багато наших клубів запропонували прихистки для українських молодих гравців.
Я на зв'язку з Радою ООН з прав людини, тому АЄК може допомогти як українському народу, так і переселенцям, якими опікуються в сусідніх країнах", - сказав Аль-Хелаїфі під час свого виступу у Відні 28 березня.
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