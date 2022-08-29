"Ми зараз у складній ситуації": Луческу пояснив провал "Динамо" в стартовому матчі УПЛ та натякнув на своє звільнення

"Динамо" Київ невдало розпочало новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ). У своєму першому матчі турніру "біло-сині" розгромно поступилися "Дніпру-1".

Головний тренер столичної команди Мірча Луческу на післяматчевій пресконференції заявив, що його підопічні програли через психологічні проблеми, а сам він може скоро покинути клуб.

"Рішення грати у Львові було великою помилкою. Я хотів, щоб матчі з "Дніпром-1" та "Зорею" ми провели у Києві. Хлопці два місяці тому виїхали з України, з того часу не бачили своїх сімей. Ще у матчі-відповіді з "Бенфікою" я відчув, що психологічний стан гравців поганий. Тому наполягав на тому, щоб ми поїхали до Києва. Коли матчі проходять без уболівальників, мають бути додаткові емоції, які дозволять футболістам вийти на гру зі свіжою головою. Цього сьогодні не було. Психологічний стан команди знову був поганим. Напевно, у тому числі тому, що хлопці надто довго не були вдома, не бачили рідних", - зазначив Луческу.

Фахівець зазначив, що "Дніпро-1" вів значно агресивнішу гру, а тому одразу заволодів перевагою.

"Що стосується самого матчу, то треба визнати, що суперник грав набагато агресивніше за нас. До того ж, вимушена рання заміна у нашому складі внесла свої корективи. Зрештою, ми пропустили гол – знову зі стандарту, знову, як і в матчі з "Бенфікою", не дограв до кінця Бєсєдін. Після першого голу "Дніпро-1" став діяти ще агресивніше, відразу змінилася картина на полі. Коли пропускаєш першим, грається зовсім інакше. У другому таймі футболу практично не було – затягувань часу було стільки, що сама гра загалом тривала, напевно, 15-20 хвилин. Ці зупинки були спрямовані на те, щоб нервувати футболістів, щоб кожен займався суперечками, а не грою. Футболу після перерви по суті не було", - сказав він.

На питання, чи став цей матч останнім для Іллі Забарного у команді, Луческу дав неоднозначну відповідь. Тренер натякнув на свій відхід з команди.

"Ми зараз у складній ситуації, але треба перебороти цей момент. Сподіваюся, повернення до Києва сприятиме цьому. Останній матч Забарного у Динамо? Можливо, для мене це був останній матч (в Динамо - ред.), але не для Забарного", - сказав він.

На заяву фахівця про можливий відхід відреагував президент клубу Ігор Суркіс.

"Емоції", - лаконічно сказав Суркіс у коментарі FanDay.

Набравши перші три очки в сезоні, "Дніпро-1" піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці. "Динамо" розташувалося на останній, 16-й позиції.

У наступному турі дніпряни зустрінуться з "Вересом", а "Динамо" протистоятиме "Зорі". Обидва матчі відбудуться 3 вересня.

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