"Ми заслуговували на більше": тренер збірної Грузії прокоментував нічию з Україною в Лізі націй

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль прокоментував нічию з Україною в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок на стадіоні "Батумі-Арена" у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1 .

Після гри керманич грузинської збірної заявив, що дещо засмучений результатом, оскільки вважає, що його підопічні заслуговували перемогти.

"Я вважаю, що ми дуже добре почали гру, але помилка, якої припустилися в епізоді з голом України, змусила нас не так добре діяти останні 20 хвилин першого тайму.

Гадаю, що мої футболісти зіграли на дуже високому рівні. Зараз важко аналізувати одразу весь матч, але мені здається, що другий тайм був для нас одним з найкращих за той час, що я очолюю збірну Грузії.

Я трохи розчарований, оскільки вважаю, що завдяки нашій грі після перерви ми заслуговували на більше. Однак ми зробили кілька помилок, які на такому рівні можуть завдати нам багато шкоди", – наводить слова Саньйоля офіційний сайт УАФ.

Турнірна таблиця у групі збірної України перед останнім туром Ліги націй

1. Чехія – 8 очок, 7:7 (різниця м'ячів)

2. Грузія – 7 очок, 6:4

3. Албанія – 7 очок, 3:4

4. Україна – 5 очок, 6:7

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У заключному турі збірна України у Тирані зіграє проти Албанії, а Грузія на виїзді зустрінеться з Чехією. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 19 листопада, та розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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