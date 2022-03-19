"Ми завжди знали ціну своєї свободи": Ярмоленко, Миколенко і Яремчук звернулися до українського народу (відео)

"Ми завжди знали ціну своєї свободи": Ярмоленко, Миколенко і Яремчук звернулися до українського народу (відео)

Ексзірки "Динамо" висловили слова підтрики Україні.

Колишні футболісти київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Віталій Миколенко підтримали український народ, який продовжує невпинно боротися з російськими окупантами.

Пресслужба "біло-синіх" опублікувала відеозвернення українців, яке покликане підтримати співвітчизників.

"Вся наша славна історія – це боротьба. Боротьба за свої права, за справедливість. Українці завжди знали ціну своєї свободи. Наразі ми ще раз це доводимо.

Весь світ затамував подих, кожна адекватна людина розуміє, що зараз ціною власного життя ми захищаємо не лише незалежність України, а й демократію усієї Європи.

Ми обов'язково переможемо у цій війні, Україна поверне свої землі. Ми збудуємо міста і навіки увійдемо в історію світової демократії. Разом ми сила. Слава Україні. Слава нашим героям", – зазначили вони.

Раніше відомий український футболіст Роман Зозуля заявив, що Україна зможе перемогти у війні російськими окупантами.

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