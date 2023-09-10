"Ми здобули важливе очко": тренер збірної Англії оцінив нічию з Україною у відборі на Євро-2024

Гарет Саутгейт зазначив, що його підопічним було дуже складно грати проти українців.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував нічийний результат матчу 5-го туру відбору на Євро-2024 проти команди України.

Керманич "Трьох левів" визнав, що його підопічним довелося непросто у поєдинку із "синьо-жовтими", які активно пресингували суперника. За його словами, англійці набрали важливе очко з турнірної точки зору.

"Це була дуже складна для нас гра. Ми контролювали м'яч 70% часу, але недостатньо добре діяли в останній третині поля. Ми здобули важливе очко в тих турнірних обставинах, в яких відбувається боротьба.

Нам було дуже складно, особливо через пресинг, який українці чинили в центрі поля. Ми відчували тиск трибун і отримали хороший досвід дій у таких умовах", – наводить слова Саутгейта офіційний сайт УАФ.

Збірна України здобула нічию проти Англії – 1:1. На гол Зінченка команда Саутгейта відповіла точним ударом Кайла Вокера.

Для англійської збірної це перша втрата очок у поточному відборі на континентальну першість. До цього "Три леви" виграли чотири поєдинки поспіль.

Після матчів п'ятого туру збірна Англії (13 очок) лідирує у групі С. На другому місці – Україна (7 балів). Далі йдуть Італія (4), Північна Македонія (4) та Мальта (0).

В рамках 6-го туру відбору Євро-2024 італійці 12 вересня прийматимуть Україну, а Північна Македонія на виїзді зіграє з Мальтою.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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