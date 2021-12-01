"Ми ж мавпи": легенда "Манчестер Юнайтед звинуватила France Football у расизмі

"Ми ж мавпи": легенда "Манчестер Юнайтед звинуватила France Football у расизмі

Ексфутболіст вважає достойним трофею Яшина Едуара Менді

У понеділок, 29 листопада , в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого голкіпера року.

Ним став воротар французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма, який у складі збірної Італії виграв чемпіонат Європи і був визнаний найкращим гравцем турніру.

Втім, не всі виявилися згодними з таким рішенням France Football. Зокрема легенда "Манчестер Юнайтед" та "Ювентусу" Патріс Евра розкритикував факт присудження цієї премії італійцеві.

"Доннарумма отримав трофей Яшина? А що щодо Едуара Менді? А, ну це Кубок Африки: ми ж мавпи, тому ніхто не поважає цей турнір. Це єдиний турнір, заради якого футболістам доводиться залишати клуб на три тижні. Тому що Африка завжди мала простору для маневру. Але все зміниться, обов'язково зміниться", – заявив Евра у відео, опублікованого на його сторінці в Instagram.

Незважаючи на багаторічний досвід виступів за збірну Франції, Євра є вихідцем із Сенегалу, громадянином якого є голкіпер лондонського "Челсі" Едуард Менді.

У голосуванні за найкращого голкіпера Менді зайняв друге місце.

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