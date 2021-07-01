"Ми ж усі єдині": російський фанат розповів про бійку з українськими уболівальниками на матчі Євро-2020

"Ми ж усі єдині": російський фанат розповів про бійку з українськими уболівальниками на матчі Євро-2020

Деталі скандальної історії під час історичного для "синьо-жовтих" поєдинку.

Російський уболівальник Денис Смоленський розповів подробиці сутички з українськими уболівальниками на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка протистояли Швеції.

"Я приїхав на матч, щоб підтримати українську команду. Росіяни ж теж уболівають за Україну! Ми ж усі єдині.

Що відбувалося? Деяким не сподобалося, що я був із прапором. Деякі просто здивувалися, а деяким це, м'яко кажучи, не сподобалося... І вони почали бити. У мене була розбита брова.

Треба розуміти, що це не політика, а футбол. Мій найкращий друг - українець. Інший найкращий друг - поляк. Ми показуємо, що політика повинна залишатися політикою, а футбол - футболом ", - цитує Смоленського "Спорт-експрес".

Раніше ТСН Проспорт писав, що з'явилося відео сутички російського провокатора з фанатами збірної України.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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