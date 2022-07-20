"Ми жили під землею": українська арбітриня пригадала початок війни з Росією

Відома українська арбітриня Катерина Монзуль розповіла, що відчувала в перші дні війни та закликала до миру.

Українська арбітриня Катерина Монзуль розповіла про початок війни з Росією.

"Ніхто не очікував, що в 21-му столітті може таке статися. Це складна ситуація для кожної української сім’ї, тому що родини роз’єднані.

Коли почалася війна, спочатку ніхто не міг у це повірити. Моя сім’я поїхала в будинок моїх батьків, і ми жили під землею – в спеціальному місці в будинку. Ми були там п'ять днів.

Це був стрес і було важко. Коли ми залишали Україну, ми не мали жодних уявлень, що робитимемо далі", - розповіла Монзуль у коментарі пресслужбі УЄФА.

Також Монзуль висловила вдячність європейським суддям, які допомогли їй адаптуватися в Європі, а ще УЄФА, де довірили їй судити матчі жіночого чемпіонату Європи, незважаючи на те, що її стан після переїзду був далеко від ідеального.

"Найважливіше — зупинити цю війну. Мир у всьому світі — найважливіше… Я на це сподіваюсь", - підкреслила вона в кінці.

Нагадаємо, що українець, якому вдалося вибратися з окупованої Херсонщини, вперше у кар'єрі піднявся на п'єдестал чемпіонату світу з легкої атлетики.

Читайте також:

Тріатлон на підтримку ЗСУ: спортсмен із Харкова здолав 130 кілометрів, щоб зібрати кошти для захисників України

"Можуть спробувати себе тут": російських футболістів покликали грати в Африці через усунення в турнірах УЄФА та ФІФА

"Не можу говорити мовою ворогів": Ігор Суркіс - про перехід на українську та трансферні чутки навколо "Динамо"