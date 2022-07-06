"Ми живемо в країні репресій": відомий російський коментатор - про різницю між Україною та Росією

Українці набагато сміливіші, здатні відстоювати свої права у боротьбі з політичними діячами. Саме в цьому полягає різниця України з країною-агресоркою.

Про це колишній співробітник телеканалу "Матч ТВ" Кирило Набутов сказав в ефірі YouTube-каналу "Ищем выход".

"Я думаю, в цьому і є різниця між сучасною Росією та сучасною Україною. Громадська думка в Україні набагато сильніша, ніж у Росії. Публічна діяльність була набагато вищою, і політична – набагато різноманітніша. Там справді була боротьба партій, яку в Росії давно придушено. Ми живемо в країні репресій. Це буде лише посилюватися. І це видає слабкість держава. Спочатку говорилося про те, що це буде коротенька історія, а зараз щось пішло не так і доводиться всю промисловість переводити на військові рейки: "Так що ви тут рота не відкривайте, с**і діти. Ми вас усіх замочимо або посадимо", – сказав Набутов.

Нагадаємо, що Набутов також звинуватив Російську Федерацію у тому, що вони перероблюють історію.

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