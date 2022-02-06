"Ми зробили тобі найкращу пропозицію": Ломаченко відповів на заклик абсолютного чемпіона світу

"Ми зробили тобі найкращу пропозицію": Ломаченко відповів на заклик абсолютного чемпіона світу

У команді українця чекають на рішення Камбососа.

Український боксер Василь Ломаченко відреагував на звернення чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та WBC Franchise у легкій вазі Джорджа Камбососа, який напередодні у Twitter закликав українця зробити йому "серйозну пропозицію" щодо проведення бою.

Під постом Камбососа український боксер написав, що його команда вже зробила австралійцю "найкращу пропозицію" щодо організації поєдинку.

"Гей, чемпіоне, ми зробили тобі найкращу пропозицію. Ми чекаємо на твоє рішення", - написав Ломаченко в Twitter.

Hey champion, we have made the best offer for you. We are waiting for your decision… — LOMA (@VasylLomachenko) February 5, 2022

Додамо, що раніше Камбосос назвав імена двох бажаних суперників у наступному бою - це Ломаченко та американець Девін Гейні, який володіє поясом WBC. Досі невідомо, хто з них все-таки отримає шанс позмагатися за титули Камбососа.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Ломаченко володів поясами WBA, WBO та WBC до жовтня 2020 року, коли рішенням суддів програв Теофімо Лопесу та втратив усі титули.

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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