"Міцність, яку вони проявляють у ці часи, є неймовірною": легенда "Формули-1" захопився українцями

"Міцність, яку вони проявляють у ці часи, є неймовірною": легенда "Формули-1" захопився українцями

Британець закликав допомагати українцям, які постраждали від російського вторгнення.

Семиразовий чемпіон "Формули-1" Льюїс Гемілтон підтримав Україну під час війни з російськими загарбниками.

Британський гонщик у себе в Instagram-сторіз опублікував текст, де висловив захоплення українським народом і закликав світ всіляко допомагати українцям.

"Я молюся за всіх людей з України. Міцність, яку вони проявляють у ці часи, є неймовірною. Ми повинні підтримувати та підбадьорювати їх. Сім’ї переміщені, роз’єднані та вбиті. Український народ, особливо жінки та діти, переживає насилля та потребує нашої допомоги", - написав Гемілтон.

Раніше повідомлялося, що чотириразовий чемпіон "Формули-1" німець Себастьян Феттель закликав допомагати Україні. У новому сезоні він вирішив виступати в шоломі, пофарбованому в кольори українського прапора.

Крім того, через вторгнення російських військ до України "Формула-1" заблокувала можливість легального перегляду гонок у країні-агресорці.

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