"Міг би перемогти його після тижня тренувань": Ф'юрі висловив неповагу до Усика та назвав його "накаченим середньоваговиком"

Так, Ф'юрі висміяв поєдинок за участю Усика та свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Про це епатажний британець заявив в інтерв'ю виданню talk Sport.

Зокрема, "Циганський король" (прізвисько Ф'юрі, прим.) висловив неповагу до українця та назвав його "накаченим середньоваговиком". Тайсон зазначив, що легко поб'є Усика, хоча український боксер йому зовсім нецікавий.

"Я не поважаю Усика. Не думаю, що він великий боєць. Я нічого не виніс із цього бою, Джошуа знайшов свій рівень. Але Усик не завдав якогось акцентованого удару за 12 раундів. Я не винен, що він вийшов і побив Джошуа, якогось бодібілдера! Я міг би перемогти Усика лише через тиждень тренувань. Мене не цікавить Усик. Він якийсь чувак, ім'я якого ніхто не може правильно вимовити. Накачаний середньоваговик.

Коли Усик був любителем і смоктав груди своєї матері, я був чемпіоном Великої Британії у надважкій вазі. У аматорах він боксував у вазі 75 кілограмів. Тому я називаю його середньоваговиком. Я ніколи не казав, що це буде легка робота. Але ці розмови про легенду pound-for-pound – нісенітниця, я не ціную його високо", - сказав Ф'юрі.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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