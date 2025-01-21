Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у сезоні НБА: скільки очок набрав українець (відео)

Український гравець "Юти Джаз" Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації (НБА).

27-річний уродженець Черкас набрав 19 очок у поєдинку з "Новим Орлеаном". Це був 15-й матч Михайлюка у поточному розіграші НБА.

Українець влучив 7/14 кидків з гри, 4/10 триочкових і 1/1 зі штрафних. За 26 хвилин на майданчику він також зробив чотири підбирання і 2 блокшоти.

Лише два баскетболісти у складі команди українця набрали більше очок за нього самого: Кейонте Джордж (23 очки) та Айзея Кольєр (20).

Для Михайлюка це найрезультативніший матч в НБА від квітня 2024 року, коли він ще у складі "Бостон Селтікс" зумів набрати 26 очок за 37 хвилин поєдинку проти "Вашингтон Візардс".

Незважаючи на всі старання Святослава, матч завершився поразкою "Юти Джаз" в овертаймі – 119:123.

Огляд матчу

Нагадаємо, Михайлюк приєднався до "Юти Джаз" влітку 2024-го. Його попереднім клубом був "Бостон Селтікс", з яким Святослав минулого сезону вперше в кар'єрі став чемпіоном НБА.

Михайлюк став лише другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона НБА. Раніше це вдавалося лише Станіславу Медведенку, який двічі ставав чемпіоном (2001, 2002) у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Читайте також:

Світоліна перемогла росіянку та вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2025

Збірна України U-20 виграла чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ та підвищилася у класі

Кубок світу з біатлону-2024/25: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися