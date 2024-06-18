Михайлюк став другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк став чемпіоном НБА у складі "Бостон Селтікс".

У ніч проти 18 червня відбувся п'ятий матч фінальної серії плейоф, у якому команда 27-річного українця на власному майданчику перемогла "Даллас Маверікс" з рахунком 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21).

Михайлюк провів на майданчику близько однієї хвилини і встиг зробити одне підбирання.

Таким чином, "Бостон Селтікс" виграв фінальну серію плейоф з рахунком 4:1 і став чемпіоном НБА.

Для "Бостон Селтікс" це перший чемпіонський титул за 16 років і 18-й в історії, що є абсолютним рекордом ліги. "Кельти" тепер на один трофей випереджають "Лос-Анджелес Лейкерс".

Сам Михайлюк вперше в кар'єрі став чемпіоном НБА. Він є тільки другим українцем в історії, кому підкорилося це досягнення. Раніше це вдавалося лише Станіславу Медведенку, який двічі ставав чемпіоном (2001, 2002) у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

У фінальній серії Михайлюк з'являвся на майданчику у трьох матчах. Сумарно українець зіграв майже 15 хвилин, за які набрав 5 очок та відзначився двома асистами.

Нагадаємо, минулого сезону чемпіоном НБА вперше в історії став "Денвер Наггетс", обігравши у фінальній серії плейоф "Маямі Гіт" (4:1).

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