Михайлюк змінив команду в НБА: де продовжить кар'єру лідер збірної України

Зірковий український баскетболіст Святослав Михайлюк змінив команду в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

25-річний українець перебрався з "Нью-Йорк Нікс" до "Портленд Трейл Блейзерс", повідомляє ESPN.

Михайлюк став частиною обміну між клубами. До "Нью-Йорка" перейшов Джо Гарт. Натомість "Портленд" отримав Михайлюка, Кема Реддіша, Раяна Арчідіаконо, а також захищений вибір у першому раунді драфту-2023

За свій попередній клуб Михайлюк виступав від вересня 2022 року. У регулярному чемпіонаті Святослав провів за команду 13 матчів, у яких в середньому проводив на майданчику 3,1 хвилини, набирав 1,6 очка та робив 0,5 підбирання.

Для Михайлюка це вже третій обмін у НБА. "Портленд" стане шостим клубом в кар'єрі українця, та п'ятим за п'ять неповних сезонів у НБА. Раніше він також грав за "Торонто Репторс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонз" і "Оклагома-Сіті Тандер".

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