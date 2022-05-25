Миколенка визнали автором найкращого гола "Евертона" минулого сезону (відео)

Український захисник Віталій Миколенко став автором найкращого гола "Евертона" минулого сезону за версією вболівальників клубу.

Забитий м'яч українця у ворота "Лестера" (2:1) у 36-му турі чемпіонату Англії посів перше місце у голосуванні.

У матчі з "лисами" Віталій забив свій перший гол у чемпіонаті Англії, куди перейшов на початку року із київського "Динамо" за 23,5 мільйона євро.

Загалом у складі "мерсисайдців" Миколенко провів 16 матчів у всіх турнірах.

До вашої уваги огляд матчу "Евертон" - "Лестер"

Нагадаємо, що "Евертон" із Миколенком здійснив фантастичний камбек та зумів залишитися в АПЛ.

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