Миколенко допоміг "Евертону" на останніх хвилинах уникнути поразки від "Челсі" в АПЛ (відео)

Мудрик залишився на лавці для запасних.

"Челсі" у домашньому матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) зіграв унічию з "Евертоном" – 2:2 .

Усе найцікавіше в цій зустрічі відбулося в другому таймі. На 52-й хвилині лондонців вивів уперед Жоау Феліш.

"Іриски" відігралися на 69-й хвилині завдяки голу Абдулає Дукуре.

На 76-й хвилині "пенсіонери" знов вирвалися вперед – Кай Гаверц реалізував пенальті.

Однак втримати перемогу команда Грема Поттера не зуміла – за хвилину до кінця основного часу Елліс Сіммс врятував для мерсисайдського клубу нічию.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів весь поєдинок на лавці для запасних. А ось український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на заміну на 84-й хвилині та взяв участь у гольовій атаці "ірисок".

Огляд матчу

"Челсі" (38 очок) посідає десяте місце в АПЛ. "Евертон" (26 балів) йде на 15-й позиції.

У наступному турі лондонці 1 квітня приймуть "Астон Віллу". Іриски двома днями пізніше зіграють із "Тоттенгемом".

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