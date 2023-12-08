Миколенко допоміг "Евертону" розбити "Ньюкасл" та вибратися із зони вильоту АПЛ (відео)

Віталій вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка розгромив "Ньюкасл" у домашньому поєдинку 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч на стадіоні "Гудісон Парк" завершився з рахунком 3:0 .

Усі три голи "іриски" забили наприкінці матчу. На 79-й хвилині рахунок у грі відкрив Двайт Макніл. Через сім хвилин підопічні Шона Дайча зміцнили свою перевагу – відзначився Абдулає Дукуре.

Остаточний рахунок у цьому протистоянні на 90+6-й хвилині встановив португальський нападник Бето, забивши третій м'яч у ворота "сорок".

Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів на полі весь матч. Для Віталія цей поєдинок став 14-м за мерсисайдський клуб у всіх турнірах цього сезону. На рахунку українця два голи.

Огляд матчу "Евертон" – "Ньюкасл"

Після цієї перемоги "Евертон" (10 балів) залишив зону вильоту, піднявшись на 17-те місце в АПЛ. Водночас варто зазначити, що "іриски" могли бути значно вище, але 17 листопада клуб позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей. "Ньюкасл" (26 пунктів) залишився на сьомій позиції.

У наступному турі команда Миколенка 10 грудня прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика. Того ж дня "Ньюкасл" на виїзді зіграє з "Тоттенгемом".

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