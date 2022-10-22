Миколенко допоміг "Евертону" розгромити суперника в АПЛ, "Манчестер Сіті" виграв завдяки дублю Голанда (відео)

Українець провів на полі повний матч проти "Крістал Пеласа".

У суботу, 22 жовтня, відбулася низка матчів 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка вдома розбив "Крістал Пелас" - 3:0 .

На 11-й хвилині "ірисок" вивів уперед Домінік Калвер-Льюїн, а в другому таймі перевагу господарів закріпили Ентоні Гордон та Двайт Макніл.

Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок. У моменті з другим голом українець потужно вистрілив з лінії штрафного майданчика - воротар "орлів" відбив перед собою, а Гордон опинився першим на добиванні.

"Евертон" з 13 очками піднявся на 11-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. "Крістал Пелас" з 13 балами посідає 12-те місце.

У наступному турі підопічні Френка Лемпарда на виїзді зіграють з "Фулгемом", а "орли" прийматимуть "Саутгемптон". Обидва матчі відбудуться 29 жовтня.

У паралельному поєдинку "Манчестер Сіті" на власному полі розібрався з "Брайтоном" - 3:1 .

Героєм зустрічі став зірковий бомбардир "городян" Ерлінг Голанд. Норвежець оформив дубль, відзначившись на 22-й та 43-й хвилинах. У першому випадку йому асистував голкіпер команди Едерсон, а в іншому форвард реалізував пенальті.

На старті другого тайму Леандро Троссард скоротив відставання "Брайтона", повернувши в матч інтригу. Але на 75-й хвилині Кевін Де Брейне остаточно зняв питання щодо переможця поєдинку.

"Манчестер Сіті" з 26 очками закріпився на другому місці та впритул підібрався до "Арсенала", який з 27 балами лідирує в АПЛ. "Брайтон" з 15 пунктами посідає восьму сходинку.

У наступному турі команда Хосепа Гвардіоли 29 жотвня на виїзді зіграє з "Лестером", а підопічні Роберто Де Дзербі того ж дня прийматимуть "Челсі".

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