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Миколенко допоміг "Евертону" вийти до 1/4 фіналу Кубка ліги, "Борнмут" із Забарним програв "Ліверпулю" (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Миколенко допоміг "Евертону" вийти до 1/4 фіналу Кубка ліги, "Борнмут" із Забарним програв "Ліверпулю" (відео)

"Евертон" / Фото: twitter.com/Everton

Обидва українці провели на полі повні матчі.

У поєдинках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги "Евертон" українця Віталія Миколенка на своєму полі розгромив "Бернлі" (3:0), а "Борнмут" іншого нашого співвітчизника Іллі Забарного вдома поступився "Ліверпулю" (1:2).

"Іриски" вийшли вперед на 13-й хвилині – голом відзначився Джеймс Тарковскі. У другому таймі підопічні Шона Дайча забили ще двічі – влучні удари завдавали Амаду Онана та Ешлі Янг.

Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч.

В іншому поєдинку "Ліверпуль" повів у рахунку на 31-й хвилині зусиллями Коді Гакпо. На 64-й хвилині "вишням" вдалося відігратися – влучного удару завдав Джастін Клюйверт.

Проте команда Юргена Клоппа все ж змогла вирвати перемогу. Вирішальний м'яч на 70-й хвилині забив Дарвін Нуньєс.

Забарний вийшов у стартовому складі та зіграв повний поєдинок.

Огляд матчу

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Дата публікації
Перегляди
911
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