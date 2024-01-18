Миколенко допоміг "Евертону" завоювати путівку до 1/16 фіналу Кубка Англії (відео)

Віталій Миколенко долучився до "сухої" перемоги "ірисок" над "Крістал Пелас".

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка здолав "Крістал Пелас" у матчі-переграванні 1/32 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" завершився з рахунком 1:0 .

Оскільки перша зустріч між "орлами" та "ірисками" не визначила переможця (0:0), то вони зіграли повторно, але вже на полі мерсисайдського клубу.

Єдиний м'яч у цьому протистоянні було забито наприкінці першого тайму. На 42-й хвилині Андре Гомеш відзначився прямим ударом зі штрафного, якого "ірискам" вистачило для виходу до наступної стадії турніру.

Миколенко з'явився у стартовому складі "Евертона" та зіграв повний матч.

Огляд матчу "Евертон" – "Крістал Пелас"

В 1/16 фіналу Кубка Англії команда Шона Дайча зіграє проти "Лутона". Цей поєдинок відбудеться в суботу, 27 січня.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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