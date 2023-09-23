Миколенко допоміг "Евертону" здобути першу перемогу в сезоні АПЛ – постраждав клуб іншого українця

"Іриски" залишили зону вильоту після успіху в поєдинку з "бджолами".

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді обіграв "Брентфорд" ще одного нашого співвітчизника Єгора Ярмолюка в матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги – 1:3 .

Уже на шостій хвилині поєдинку Абдулає Дукуре вивів "ірисок" вперед. На це "бджоли" відповіли голом Матіаса Єнсена на 28-й хвилині. Відтак команди пішли на перерву за рівного рахунку.

У другому таймі мерсисайдський клуб виявився сильнішим. Команда Шона Дайча двічі забила упродовж чотирьох хвилин. На 67-й хвилині відзначився Джеймс Тарковскі, а на 71-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Домінік Калвер-Льюїн.

Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" і провів на полі повний матч. А ось юний український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк всю гру просидів на лавці для запасних.

Ця перемога стала для "Евертона" першою в нинішньому сезоні АПЛ. Мерсисайдці з 4 очками залишили зону вильоту та піднялися на 15-те місце. "Брентфорд" (6 балів) посідає 12-ту позицію.

У наступному турі Миколенко і Ко 30 вересня приймуть "Лутон", а команда Ярмолюка 1 жовтня на виїзді зіграє проти "Ноттінгема".

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