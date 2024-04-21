Миколенко допоміг "Евертону" здобути важливу перемогу у боротьбі за виживання в АПЛ (відео)

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка переміг "Ноттінгем" у домашньому матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі закінчився з рахунком 2:0 .

Команда Шона Дайча забила у ворота суперника по голу в кожному з таймів. На 29-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив сенегальський півзахисник "ірисок" Ідрісса Гує. Зазначимо, що Миколенко також взяв участь у результативній атаці.

На 76-й хвилині мерсисайдський клуб подвоїв свою перевагу – влучного удару завдав англійський хавбек Двайт Макніл.

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та відіграв повний матч.

Огляд матчу "Евертон" – "Ноттінгем"

Після перемоги над прямим конкурентом у боротьбі за збереження прописки в АПЛ "іриски" (30 очок) посідають 16-те місце у турнірній таблиці. Відрив команди Миколенка від зони вильоту виріс до 5 балів. "Ноттінгем" (26 пунктів) залишився на 17-й позиції й лише на одне очко випереджає "Лутон", який йде 18-м.

У наступному матчі англійського чемпіонату "Евертон" 24 квітня прийме "Ліверпуль" у мерсисайдському дербі, а "Ноттінгем" 28 квітня вдома зустрінеться з "Манчестер Сіті".

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