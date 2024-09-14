Миколенко отримав травму: "Евертон" програв четвертий матч поспіль на старті сезону АПЛ (відео)

"Іриски" вели з різницею у два м'ячі, але суперник здійснив яскравий камбек.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка в гостях поступився "Астон Віллі" в матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 3:2 .

На 16-й хвилині зустрічі мерсисайдський клуб вивів уперед Двайт Макніл. На 27-й хвилині "іриски" подвоїли свою перевагу – відзначився Домінік Калверт-Льюїн.

Зазначимо, що перед цим Миколенко на 25-й хвилині отримав травму та був замінений.

Проте довести матч до перемоги підопічні Шона Дайча не змогли. Господарі оформили видовищний камбек, забивши три м'ячі у ворота суперника.

Дубль оформив Оллі Воткінс, який завдавав результативних ударів на 36-й і 58-й хвилинах. А на 76-й хвилині перемогу підопічним Унаї Емері приніс Джон Дуран.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

"Астон Вілла" з 9 очками піднялася на третє місце в АПЛ. "Евертон" зазнав четвертої поразки поспіль на старті сезону чемпіонату Англії та з нулем у графі залікових балів замикає турнірну таблицю.

У наступному турі АПЛ команда Миколенка 21 вересня на виїзді зіграє проти "Лестера", а підопічні Емері того ж дня приймуть "Вулвергемптон".

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