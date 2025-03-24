Миколенко поділився емоціями після розгрому України від Бельгії в матчі-відповіді плейоф Ліги націй

Віталій також розповів, що травмувався у другому поєдинку з бельгійцями.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував поразку від Бельгії (0:3) в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Зокрема 25-річний футболіст, який на клубному рівні представляє англійський "Евертон", розповів, що дістав пошкодження у грі з бельгійцями.

"Так, отримав травму стегна. Деталей не знаю, приїду до клубу і зроблю скан, тоді будемо знати.

Щодо гри – по гарячих слідах нічого не хочу казати, чогось різкого. У нас не вийшло контратакувати, через це ми дуже багато оборонялися. На наступному зборі ми зустрінемось і розберемо помилки. Такі моменти також треба проживати.

Доку – гравець топкласу, ти можеш його стримувати 90 хвилин, а він в останні три зробить результат. Це не новина, що він топового рівня. Бельгія нас не здивувала. Перед матчем ми знали, що це топзбірна. Так, ми виграли 3:1 у першій грі. Але в цій грі за підтримки трибун вони показували свій рівень.

Чи була відчутною українська підтримка на стадіоні? Звісно. Я просто не зміг підійти після гри подякувати, бо не дуже впевнено йшов. Але дуже велике дякую за підтримку, за те, що наші фани в будь-якій точці світу підтримують нас. Але є деякі кадри, які трішки негативно ставляться до нас", – сказав Миколенко у коментарі кореспонденту Чемпіона.

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Збірна України розгромно програла Бельгії (0:3) в матчі-відповіді й за сумою двох поєдинків (3:4) програла боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

Команда Сергія Реброва проведе наступний розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні В. Збірна Бельгії залишилася у Дивізіоні А.

Раніше повідомлялося, що Ребров прокоментував розгромну поразку збірної України від Бельгії та невихід до еліти Ліги націй.

Також фіаско від Бельгії у вирішальному матчі за еліту Ліги націй прокоментував капітан збірної України Микола Матвієнко.

Нагадаємо, Франція та Хорватія визначили півфіналіста Ліги націй та останнього суперника збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.

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